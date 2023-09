Le chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui s’engage à soutenir l’association Le Refuge Bruxelles

Le danseur et chorégraphe belgo-marocain Sidi Larbi Cherkaoui s’engage à soutenir les missions de l’association Le Refuge Bruxelles, a annoncé mercredi la structure d’hébergement d’urgence et d’accompagnement pour les personnes LGBTQIA + dans un communiqué.

"En cette période où l’acceptation de la diversité est plus cruciale que jamais, je tiens à apporter tout mon soutien à l’ASBL Le Refuge Bruxelles", a communiqué Sidi Larbi Cherkaoui, qui a notamment participé à des spectacles du Cirque du Soleil, de Starmania et à la nouvelle tournée de Madonna. "Chaque individu mérite d’être traité avec respect et dignité, peu importe sa nationalité ou son expression de genre. Mon trajet de vie n’a pas toujours été facile, mais j’ai pu compter sur l’amour et le soutien d’un entourage bienveillant. D’autres n’ont pas cette chance et j’en suis bien conscient. Grâce à cette collaboration avec Le Refuge Bruxelles, je pourrai contribuer à soutenir l’hébergement et l’accompagnement des jeunes LGBTQIA + discriminés et à sensibiliser autour de ce thème", a-t-il exprimé.

L’association, qui est déjà parrainée par le réalisateur Lukas Dhont, se dit ravie que cette annonce se fasse à l’occasion du spectacle du chorégraphe, qui se tiendra de jeudi à dimanche au Cirque royal. Selon elle, l’appui de Sidi Larbi Cherkaoui permettra d’accroître sa visibilité auprès du grand public. Dans son spectacle intitulé "Nomad", "Cherkaoui fait évoluer les danseurs et interprètes dans un environnement imaginaire, poétique et hostile, tout comme le monde d’aujourd’hui peut parfois apparaître comme un désert dangereux aux yeux d’individus minoritaires", a commenté l’association. "Dans son œuvre et dans le travail qu’il mène avec sa compagnie, nous retrouvons des valeurs et des éléments qui nous sont proches."