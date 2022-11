Le chorégraphe Alain Platel explore le thème de la violence à travers la danse

A l’époque, cette thématique avait donné lieu à de vifs échanges avec les danseurs; des échanges qu'il avait perçu comme confrontant, instructifs mais aussi parfois dérangeant. D’où son idée, quelques années plus tard, de faire ce film pour lequel il s’est associé avec la photographe Mirjam Devriendt.

Avec 3 danseurs de sa compagnie, Bérengrère Bodin, Samir M'Kirech et le belgo-congolais TK Russell remarqué aussi lors de la saison 9 de The Voice, ils tentent ensemble de répondre à la question: pourquoi se bat-on ?

Tous les trois ont participé au spectacle de danse Nicht Schlafen. À partir de leurs expériences personnelles, ils cherchent les raisons de la violence autour d'eux, dans le monde mais aussi la violence en eux-mêmes. Ils nous racontent de façon très intime comment ils ont appris à décoder la violence et à découvrir celle qu'ils ont en eux. Comment gérer la peur, la frustration et la déception dans le monde actuel, où beaucoup se sentent ignorés et incompris? Est-ce réellement possible d’agir sans violence ? Ou ce privilège est-il réservé aux créateurs de danse, de musique, d’art?

Leurs récits souvent très touchants sont complétés par les interventions de quelques experts, mettant les expériences des danseurs dans un contexte plus large. Un philosophe relevant ainsi que l’humanité n’a jamais vécu une seule seconde sans violence ou que tous les 80 ans l’humanité perd totalement la raison. Entre les mots, viennent s’entremêler des images d’archives et de danse subtilement agencées, telle une chorégraphie.

A travers ces récits et ces images, ce film montre comment la violence se manifeste physiquement quand les mots manquent et nous amène à réfléchir sur les origines de celle-ci. Comme ils le disent très justement eux-mêmes, avec leur film, Alain Platel et Mirjam Devriendt rendent hommage à l’art et bien au-delà: à l’humanité, qui finit par balancer systématiquement entre la beauté spectaculaire et la cruauté indicible.

Un film produit par Cassette for timescapes/ Gebrueder Beetz Filmproduktion/Onomatopee Films en coproduction avec la RTBF / VRT Canvas / Arte et la ZDF

Why we fight ? : un documentaire signé Alain Platel et Mirjam Devriendt à voir le samedi 26 novembre à 23h15 dans Fenêtre sur doc sur La Trois et à revoir sur Auvio