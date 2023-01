Le chômage wallon augmente mais le nombre des allocations diminue

Il y a quelques mois encore, on se réjouissait du tassement continu des chiffres du chômage wallon. Aujourd'hui, la tendance change. Pourtant le nombre de bénéficiaires d’allocations est toujours en baisse ! Cela peut paraître curieux mais ça s’explique.

Le Forem l’annonce dans son premier bulletin de l’année : 2022 a été marquée par une forte diminution des demandeurs d’emploi bénéficiant d’allocations de chômage. C’est plutôt une bonne nouvelle ! Mais elle est tempérée par un autre constat : il y a une forte augmentation du nombre de jeunes en stage d’insertion et de demandeurs d’emploi inscrits librement.

Les inoccupés sont plus nombreux

Quand on fait la balance, on constate que le nombre de demandeurs d’emploi inoccupés a finalement augmenté en 2022. C’est particulièrement le cas chez les moins de 25 ans : entre décembre 2021 et décembre 2022, ils sont 15% de plus. C’est notamment dû à un allongement de la durée des études observé durant la période Covid. Il a retardé leur arrivée sur le marché.

Plus de chômage et moins d’allocations ?

Or, les jeunes qui sortent des études à plus de 24 ans ne bénéficient pas immédiatement d’allocations. Ils doivent patienter un an. Voilà qui explique en bonne partie pourquoi davantage de gens espèrent un emploi bien qu’elles sont finalement moins nombreuses à bénéficier d’une aide.

Et en 2023 alors ?

Les chiffres doivent être interprétés avec prudence, insiste le Forem, parce que d’autres facteurs viennent brouiller les statistiques. Pourtant, des jeunes qui ne trouvent pas d’emploi, c’est un signe qui doit alarmer : Ils sont en effet presque toujours les premiers à faire les frais d’une diminution généralisée de l’embauche.

Ils sont donc le signal précurseur d’une dégradation. Elle n’est encore que légère mais les clignotants sont à l’orange.