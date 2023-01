Dès le premier confinement en mars 2020, le gouvernement fédéral avait décidé de simplifier les procédures administratives en matière de chomage temporaire, en raison de la pandémie. "Par exemple, les employeurs ne devaient plus envoyer de communication de chomage à l’ONEM, explique Michel Ureel, directeur du site de l’Onem à Mons. Et les travailleurs qui étaient mis en chomage temporaire, pour la première fois, pouvaient introduire une demande d’allocations simplifiée. Et plus aucun chômeur temporaire n’était tenu de détenir sur lui une carte de contrôle."