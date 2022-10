L’Onem relativise toutefois cette augmentation, modeste par rapport au nombre de demandes de chômage temporaire, introduites durant la pandémie. Il y avait alors eu plus de 100.000 personnes en chômage temporaire.

Mais aujourd’hui, on ne voit peut-être encore que la pointe émergée de l’iceberg. Selon l’Union wallonne des entreprises, au moins 32% d’entre elles devront recourir au chômage temporaire pour survivre à cette mauvaise passe et éviter de mettre la clef sous la porte, en raison de la pression des coûts énergétiques. Même son de cloche, récolté auprès de différents délégués syndicaux, qui redoutent davantage les prochaines semaines et, selon les secteurs, des regroupements de lignes de production.