Le chômage recule en Wallonie depuis 12 mois consécutifs, selon le Forem

Le chômage a continué à refluer en février en Wallonie, la Région enregistrant son 12e mois consécutif de décrue, selon les données du Forem publiées jeudi.

Fin février, le nombre de demandeurs d’emploi a diminué de 9.900 personnes ou -4,7% par rapport à février 2021. "Le niveau actuel de la demande d’emploi se situe un peu en dessous (-0,8%) de celui de fin février 2020, juste avant l’éclatement de la crise sanitaire", souligne l’office wallon de l’emploi. Le taux de la demande d’emploi est à présent de 12,4% de la population active wallonne alors qu’il s’élevait à 13,0% il y a un an, au plus fort de la crise sanitaire, et à 12,5% fin février 2020.

La décrue de la demande d’emploi à un an d’écart s’observe quelle que soit la classe d’âge. Entre février 2021 et février 2022, le recul le plus important s’observe auprès de personnes âgées de 25 à moins de 30 ans (-5%). À l’inverse, c’est parmi les personnes âgées de 50 ans et plus qu’il est le plus faible (-4,0%). À un mois d’écart, c’est-à-dire par rapport à janvier 2022, le nombre de demandeurs d’emploi inoccupés n’est qu’en léger recul de 0,2%, ce qui correspond à 489 personnes de moins.

Fin février, la Wallonie comptait 199.053 demandeurs d’emploi inoccupés, dont 123.367 personnes demandeuses d’allocations et 34.349 jeunes en stage d’insertion professionnelle. Ce nombre comprend également 27.229 demandeurs d’emploi inscrits obligatoirement et 14.108 demandeurs d’emploi inscrits librement.