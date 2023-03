Le chômage paie-t-il trop bien ?

Caroline, une auditrice de Liège, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "J’ai perdu mon emploi, j’ai 58 ans et je suis au chômage depuis un an et demi. Je suis locataire, j’ai un loyer de 800 € et un véhicule de 300 €/mois, j’ai un chômage de 1300 €. J’ai de quoi payer mes factures, mais je n’ai plus de quoi manger. Je vais devoir me séparer de mon véhicule. Quand je me présente à des entretiens, on me dit que je ne rentre pas dans le budget à cause de mon âge. On me remet à la case départ. Dans mon domaine, je gagnerai 800 € de plus qu’au chômage. Pour l’instant, je revends mes meubles."