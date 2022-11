Le choléra au Liban : symptôme d’un État failli

Dans la section pour les enfants, Walid Ahmad Ibrahim fait les cent pas auprès de son fils de neuf ans qui présente tous les symptômes du choléra. "Il n’a pas dormi de la nuit. Il n’a pas arrêté d’aller aux toilettes. Il a très mal au ventre et à la tête. Et il s’est mis à vomir. Alors on l’a emmené ici. Je ne peux pas payer des soins à l’hôpital, je n’ai même pas de quoi payer l’essence pour y aller", explique ce père de famille sans emploi. Comme 80% des habitants du Akkar, il vit sous le seuil de pauvreté.

Il faut voir l’état des infrastructures et les conditions d’hygiène dans lesquelles les gens vivent.

L’hôpital public le plus proche est à 30 minutes de route, à Halba. Ici, une aile dédiée au choléra a été ouverte dans le service de chirurgie. Rachelle Abboud, gastroentérologue, fait sa tournée. "C’est choquant, mais on pouvait s’y attendre, il faut voir l’état des infrastructures et les conditions d’hygiène dans lesquelles les gens vivent. Je vois défiler plein d’autres maladies. La tuberculose, la fièvre typhoïde et même de l’hépatite A.