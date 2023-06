Le choix du coeur, du portefeuille ou… de l’exotisme : que va faire Lionel Messi ?

Cela n’est plus un secret pour personne, la MLS fait les yeux doux à Leo Messi depuis belle lurette. Toujours dans cette volonté de devenir une vraie référence à l’échelon mondial, le championnat américain s’attelle à signer certaines stars à prix fort. Qui d’autre que l’un des plus grands joueurs de l’histoire pour s’ériger comme la figure de proue de cette MLS à l’appétit dévorant ?

Et quel club pour signer Leo Messi ? L’Inter Miami d’un certain… David Beckham. Depuis qu’il a repris le club floridien en 2018, l’Anglais ne rêve que d’une chose : convaincre la Pulga de signer dans son écurie.

Une rumeur relancée il y a quelques semaines, quand Beckham a fait le déplacement en personne vers le Camp des Loges et qu’une photo de lui avec Messi et Marco Verratti a filtré sur les réseaux sociaux. De quoi alimenter les plus folles rumeurs ? Peut-être, d’autant que quelques mois plus tôt, Messi avait avoué "qu’un jour, il jouerait en MLS."

Ce jour est-il arrivé ?