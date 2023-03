Le choix de Wout van Aert, deuxième de Gand-Wevelgem, divise : "Il pourrait le regretter", estiment Eddy Merckx et Tom Boonen

En bon "Cannibale" qui se respecte, Eddy Merckx n’aurait pas laissé la victoire à son coéquipier s’il avait été dans la peau de Wout van Aert, dimanche, sur les routes détrempées de Gand-Wevelgem.

Le succès de Christophe Laporte, qui a rejoint la ligne d’arrivée après avoir roulé en duo avec son leader Wout van Aert durant plus de 50 kilomètres, n’a pas fini de faire jaser et de diviser les avis.

Il y a, d’un côté, ceux qui estiment que WVA a eu raison de laisser son coéquipier s’imposer. "Il se mettra à plat ventre pour lui sur le Tour de Flandres puis sur Paris-Roubaix, ses deux grands rendez-vous de la saison."

De l’autre, il y a ceux qui pensent que sur une Classique, dans ce genre de scénario, c’est le plus costaud, le leader de l’équipe qui, qui plus est, joue à domicile, doit l’emporter. Deux légendes du cyclisme, Eddy Merckx et Tom Boonen, font partie de ceux-là.

"Je ne suis pas vraiment étonné, j’avais même parié avec mon fils (Axel Merckx, ndlr) que Christophe Laporte allait gagner !, s’amuse Eddy Merckx, contacté par nos confrères de Sporza. C’est le choix de Wout de laisser gagner son coéquipier, mais moi, je ne l’aurais pas fait. Il était le plus fort dans le Mont Kemmel, et il aurait pu écrire l’Histoire s’il avait réussi à enchaîner des victoires sur l’E3, Gand-Wevelgem et le Tour des Flandres. Mais je ne sais pas ce qu’il se dit au sein de l’équipe et comment le groupe vit, évidemment !"

"Je peux comprendre la décision de Wout, j’ai moi aussi parfois aidé des coéquipiers à s’imposer, enchaîne Tom Boonen, toujours contacté par Sporza. Mais jamais dans un cas de figure pareil ! Gand-Wevelgem, ce n’est pas une étape de Paris-Nice (lors de la première étape de Paris-Nice en 2022, un trio Jumbo-Visma s’était présenté ensemble sur la ligne d’arrivée, et Wout van Aert et Primoz Roglic avaient laissé le Français gagner "à domicile", ndlr). Moi, j’aurais préféré sprinter. Utopique d’envisager un tel scénario, mais c’est ce qu’il y a de plus savoureux. Je pense que Wout le regrettera : les coéquipiers, ça va, ça vient. Peut-être que Christophe Laporte jouera un rôle décisif pour lui au Tour des Flandres et à Paris-Roubaix, mais ce n’est pas garanti."

Wout van Aert compte déjà plusieurs Flandriennes à son palmarès : le Nieuwsblad (2022), l’E3 (2022 et 2023) et Gand-Wevelgem (2021). Et sans cette victoire à Wevelgem il y a deux ans, il n’aurait sans doute pas laissé gagner son coéquipier.

Mais cette saison, l’essentiel est ailleurs pour le leader de l’équipe Jumbo-Visma, qui a posé un geste fort dimanche : privé de Ronde en 2022 à cause du Covid-19, il mise tout sur le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, où il n’a encore jamais réussi à s’imposer.

Pour cela, il espère bien pouvoir compter sur le support inconditionnel de ses coéquipiers, sans avoir à redouter de voir la supériorité de l’équipe néerlandaise et les faits de course jouer en sa défaveur…