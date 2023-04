Le choix de Louise Bourgoin après sa rupture avec Julien Doré

Dans une interview accordée à Elle Magazine dont elle fait la couverture du dernier numéro, Louise Bourgoin a révélé avoir pris une décision radicale après sa rupture avec Julien Doré.

Plus d’homme connu. Voilà ce qu’a décidé Louise Bourgoin après sa séparation avec Julien Doré. De 2007 à 2010, les tourtereaux étaient fortement médiatisés et dans le cadre d’une interview accordée à Elle Magazine, l’actrice à l’affiche de la romance à suspense "C’est mon homme" est revenue sur cette idylle : "On a eu une histoire d’amour pure et belle, mais parce qu’on était deux jeunes tout à coup extrêmement vus à la télé, ça a passionné les médias.", a-t-elle déclaré, selon Closer, avant de poursuivre par ceci : "Au départ, on a tenté de détourner le truc en faisant un happening post-moderne ironique : on a fait la une des Inrocks en acceptant de poser ensemble dans une parodie de Marie et Joseph, avec un petit Jésus. Mais les gens comprennent toujours autre chose."

Si connaître la médiatisation quand on est jeune peut paraître cool, ça a souvent des effets négatifs. L’exposition a d’ailleurs eu raison de la relation Bourgoin-Doré. "In fine, tout ça nous a dépassés et a abîmé notre relation.", a admis Louise. Aujourd’hui compagne de Tanguy Destable et maman d’Etienne et Vadim, elle affirme avoir pris une décision : " Par la suite, je n’ai plus jamais été avec un homme connu. C’était un choix de ma part. "