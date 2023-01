Le chocolat noir est-il vraiment moins calorique que le chocolat au lait ?

Quand on offre des pralines, certains évitent soigneusement le chocolat noir. Ce qui dérange, c'est son arrière goût amer. Alors que pour les amateurs du chocolat, comme Carlo de Pascale, c'est plutôt l'inverse ! " Le chocolat noir, c’est la quintessence du chocolat : il y a des arômes subtils et en plus, c’est moins calorique que le chocolat au lait."

Le chocolat au lait serait en effet bourré de gras et de sucre alors que le chocolat noir peut même être recommandé dans certains régimes.