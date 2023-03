Le chocolat belge : comment est-il parvenu à dominer le marché mondial ? De la Mésoamérique à l'Europe

L'envolée du marché du chocolat belge se crée grâce à deux facteurs.

D'abord, on parvient à baisser les coûts de cette pépite à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, "où on enlève la taxe d'importation du cacao et sur le sucre, les deux produits qui interviennent le pus dans la fabrication du chocolat" souligne l'historien.

C'est également l'esprit d'innovation des fabricants dont la célèbre praline belge créée par Jean Neuhaus en 1912 qui permet au chocolat belge de décoller. Le ballotin inventé par son épouse trois ans plus tard reconnecte le chocolat à sa valeur d'offrande comme lors de son origine. Partout dans le monde, l’ouverture de nombreuses boutiques Godiva, Léonidas, Galler… permettra de développer sa renommée. "C'est finalement dans la deuxième moitié du 20e siècle que la Belgique devient un grand acteur du chocolat en Europe et dans le monde" précise l'historien, grâce au rachat de petites entreprises familiales par de gros producteurs (Neuhaus, Callebaut, Côte d'Or,...) Ces entreprises entrent même en bourse, avant d'être elles-mêmes rachetées par d'autres sociétés.

Aujourd'hui, rien que dans le plat pays, on en consomme entre six et huit kilos par an selon les études.