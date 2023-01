Le choc entre le Real Madrid et la Real Sociedad se conclut sur un match nul, le Barça s'échappe

Les différentes compétitions de football se poursuivent à un rythme effréné et la Liga, le championnat d'Espagne, n'y fait pas exception. Ce week-end, place à la 19e journée de compétition avec, ce dimanche soir, le match entre le Real Madrid (deuxième) et la Real Sociedad (troisième). Pas de but et pas de vainqueur dans ce choc.

Les Madrilènes se sont procurés de nombreuses occasions par Vinicius ou Karim Benzema, mais les Basques ont également eu leurs chances. Si Thibaut Courtois a joué tout le match entre les perches madrilènes, Eden Hazard a pour sa part suivi toute la rencontre du banc (comme d'habitude malheureusement).

Après ce partage, le club merengue marque le pas dans sa poursuite derrière le FC Barcelone, pointant avec 42 points à 5 unités du leader catalan. La Real Sociedad est 3e avec 39 points, dans le dos du Real.