Le choc des générations : la génération Z réinvente le langage au bureau

Tous les lundis dans le réveil de Tipik, Gaëtan, Audrey et Kristofer donnent leur avis, et plusieurs camps s’affrontent : c’est le choc des générations !

Cette semaine, Gaétan a demandé à ses collègues comment ils communiquent au travail :

Car pendant longtemps, la vie de bureau rimait avec langage et tenue corporate. Si aujourd’hui cette attitude persiste, force est de constater que la génération Z (nés entre 1997 et 2010) souhaite quant à elle, évoluer dans un environnement plus détendu, et au langage plus familier.

Une enquête menée par Barclays LifeSkills, démontre par exemple que les formules de politesse comme "cordialement" ou "bien à vous" sont "démodées, et risquent de devenir obsolètes au cours de la prochaine décennie". La quasi-totalité (97%) des 18-24 ans interrogés, souhaite aussi pouvoir montrer leur personnalité quand ils communiquent au travail.

Enfin, autre enquête menée en juin 2023 par LinkedIn et Duolingo, démontre que cette manière plus décontractée de communiquer, les aide à affirmer un certain contrôle au travail.