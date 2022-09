Le chlore : une substance dangereuse pour le corps ?

Le chlore est un "irritant." Donc logiquement, il irrite les parties de notre corps qu’il touche. Notamment les voies respiratoires, lorsqu’on respire des vapeurs de chlore ou de produits chloré. Mais le problème principal est lié à la transformation du chlore en chloramine, qui sont des substances très irritantes et qui sont fabriquées quand le chlore rencontre des substances biologiques : la sueur, les cheveux, l’urine. Pour pouvoir confirmer un lien entre le chlore et les symptômes, il faut que les symptômes se produisent dans le décours immédiat de l’exposition. Autrement dit, les symptômes se développent dans l’heure après le contact et peuvent durer quelques heures après.

On peut distinguer :

Les expositions aiguës et toxiques Elles se développent généralement dans le milieu industriel, et sont, le plus souvent, accidentelles. C’est une concentration importante de chlore pendant une période relativement courte, avec un effet toxique surtout sur les muqueuses respiratoires mais aussi oculaires et nasales (ex : industrie du traitement des eaux, ou désinfection dans le milieu agro-alimentaire) ;