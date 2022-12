Le Chinodoxa sardensis : une jolie plante bulbeuse aux fleurs bleues à cœur blanc

Plantez le Chinodoxa sardensis début de l’automne dans une terre légère et bien drainée à 5 cm de profondeur et à 5-10 cm de distance. Elle ne nécessite aucun entretien et elle se naturalise facilement. Au bout de quelques années, elles formeront un beau tapis de fleurs. En l’automne, vous pouvez diviser les vieilles touffes. Pour la culture en pot, plantez-les très serrés.