Le "chin lipo", cette intervention esthétique prisée des jeunes en quête du visage parfait.

La liposuccion du menton, voilà la dernière opération à la mode en matière de chirurgie esthétique. On l’appelle aussi "chin lipo" ou "chin BBL".

Elle consiste à réduire la graisse dans la zone du menton pour créer une mâchoire plus définie et athlétique. Elle est de plus en plus demandée dans les pays anglo-saxons, notamment par des jeunes qui n’ont pas de double menton.