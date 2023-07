Le "chillax", ce mode de vie "slow life" plébiscité par la jeunesse chinoise.

Cet appel à la lenteur à l’hédonisme n’est pas sans rappeler le "slow life", cette contre-culture née dans le nord de l'Italie au milieu des années 1980 à travers l'écolo-gastronome Carlo Petrini et son association Slow Food. À l’instar de la mouvance italienne, l’art du "chillax" a gagné tous les domaines, du tourisme à la décoration d’intérieur en passant par les vêtements et les cosmétiques.

La majorité des publications sur les réseaux sociaux chinois mentionnant le mouvement "chillax" concernent l’univers des produits de beauté, d’après des chiffres de la plateforme Xiaohongshu cités par la newsletter Baiguan News. La mode est aussi un marché touché par la vague "chillax".

Sur Internet, de nombreuses jeunes Chinoises partagent des clichés de leurs looks les plus décontractés.

Ils se caractérisent par des pièces aux coupes amples dans les tons beige, marron, blanc, noir et gris. Les actrices Tang Wei et Shu Qi sont des ambassadrices de cette esthétique très minimaliste selon le magazine Jing Daily.

Côté beauté, c’est le "less is more" ("le plus dans le moins") qui prime. L’idée est de favoriser les maquillages légers où le visage apparaît éclatant et naturel. En affichant une bonne mine, on exhibe son mode de vie sain et surtout "chillax".