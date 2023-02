Le Chili en flammes, les chutes du Niagara gelées : pourquoi des climats aussi extrêmes sur le même continent ?

Les conditions hivernales de ces derniers jours ont littéralement transformé les chutes du Niagara en paysage féerique hivernal. Mais derrière ces images pleines de poésie, les habitants de cette partie du globe ont dû faire face à des températures inédites. À Niagara, les températures ont chuté jusqu’à -24°C, formant ainsi d’impressionnants blocs de glace qui flottent en aval des chutes.

Mais ailleurs aussi, de nouveaux records de températures ont été battus. Les thermomètres ont affiché des températures extrêmes, en dessous de -30°C dans la capitale Ottawa et les valeurs ont même dépassé la barre des -40°C dans plusieurs villes du Québec. Tous ces records, on les doit à un vortex polaire. Celui-ci engendre des descentes d’air glacial en provenance directe du Pôle Nord vers des zones plus tempérées, comme le nord du continent américain.