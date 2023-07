Le chicon se mobilise pour Viva for Life

Pour commencer, connaissez-vous "Les Compagnons du Witloof" ? Non ? Ils gagnent pourtant à être connus : "Witloof" en néerlandais cela signifie "chicon", et les compagnons du chicon c’est une confrérie, fondée en 1975, dans le but de redynamiser le quartier d’Evere.

D’abord actifs dans le folklore, ils sont notamment à l’origine des géants Kiete Witloof et Krooske. Mais après une dizaine d’années, la confrérie change de cap pour se consacrer davantage à la gastronomie, et plus particulièrement à tout ce qui touche cette racine blanche bien belge et spécialité de leur chère commune d’Evere : le chicon. Depuis lors la confrérie n’a cessé d’élargir sa gamme de douceurs, qui s’étend aujourd’hui de la bière à la confiture en passant par le stoemp ou le croque-monsieur… au chicon évidemment.