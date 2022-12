Le chic à la française, un style qui fait mouche sur TikTok.

Les termes les plus prisés sont bien évidemment anglophones, à savoir #frenchgirl (570 millions de vues), #frenchstyle (85 millions), #frenchgirlstyle (44 millions) et #frenchbeauty (14 millions). Car la mode n'est pas le seul secteur concerné par le phénomène. Plus que le style à la française, c'est le style de vie à la française qui s'impose loin des frontières de la France.

Reste désormais à savoir comment est vu et défini le style à la française outre-Atlantique… Et ce n'est pas une mince affaire.

Côté beauté, pas de fioritures : un teint assez naturel mais un rouge à lèvres rouge vibrant. La base.

Côté mode, on prend des classiques (costume mêlant chic et confort, uniforme, foulard, jean ou pantalon taille haute et ample et, bien sûr l'incontournable petite robe noire), que l'on porte avec la nonchalance qui caractérise ce style inimitable.