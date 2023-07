Le chewing-gum, cette gomme qui nous détend, mais fait hurler l'environnement

Qui a eu cette idée folle d’un jour inventer le chewing-gum ? C’est un homme, appelé Thomas Adams qui a rendu célèbre le chewing-gum moderne, mais à la préhistoire, on chiquait déjà. A l’époque, c’était de la sève de conifères. Les Mayas eux préféraient la sève de sapotillier il y a 5000 ans. Les Egyptiens et les Grecs avaient eux aussi leur " chewing-gum ".

C’est en 1869 que la gomme à mâcher va se faire connaître. Et pourtant, ce n’était pas l’idée première de Thomas Adams. Il avait été chargé par un général mexicain de négocier de la sève séchée de sapotillier pour en faire un dérivé de caoutchouc. C’est un échec, mais l’Américain le mélange à de la résine et du sirop, et c’est ainsi que naît le premier chewing-gum.

Quelques dizaines d’années plus tard, à la fin de la Première Guerre Mondiale, l’Europe s’empare du phénomène. La Croix Rouge américaine envoie près de cinq millions de chewing-gums à ses soldats, basés en France. Le but est de calmer les hommes et d’avoir une haleine fraîche, faute de dentifrice sur le front. Les usines de fabrication se multiplient en Europe dans les années suivantes.