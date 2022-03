Le Cheval de Troie, une ruse de la mythologie grecque toujours aussi actuelle

Les Troyens firent entrer le cheval au sein de la cité et firent la fête, heureux d’avoir vaincu les Grecs. Et alors que le jour n’était pas encore levé, les Troyens enivrés de bonheur et d’alcool furent pris au piège. Les Grecs, menés par Ulysse, donnèrent l’assaut et pillèrent la ville, tuant les hommes et emmenant les femmes et les jeunes filles pour les réduire en esclavage.