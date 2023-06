Le cheval comme partenaire thérapeutique : qu’est-ce que l’hippothérapie ?

Lors d’une séance, un thérapeute qualifié travaille en collaboration avec un cheval spécialement entraîné. Le patient interagit avec l’animal en participant à des activités spécifiques, telles que le brossage, la monte ou la manipulation d’accessoires. "Durant la première séance, il faut que le patient rencontre le cheval et le cadre de vie dans lequel on va travailler" explique l’hippothérapeute, "on essaye de voir quel cheval convient le mieux au patient."

Une discipline qui demande de la patience

Pour diminuer la crainte qu’un enfant pourrait avoir avec le cheval, il faut prendre le temps : "ce qui est intéressant, c’est que l’hippothérapie permet de créer un espace personnel à l’enfant". Ils apprennent à sociabiliser ou pas, et à se mettre dans leur bulle. L’hippothérapie a pour but d’aider un enfant à trouver ses points forts et lui permet de trouver sa place dans la société.