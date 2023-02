Le chercheur belge Cédric Blanpain reçoit un nouveau prix prestigieux pour ses recherches sur les cellules souches

Un nouveau prix et non des moindres, pour le chercheur et professeur Cédric Blanpain (ULB) : déjà lauréat du Prix Francqui en 2020, Cédric Blanpain reçoit cette fois le prix Momentum Award 2023 de l’International Society for Stem Cell Research (ISSCR).

Cédric Blanpain dirige le laboratoire "Cellules souches et Cancer" en Faculté de Médecine. Il étudie le rôle de ces cellules souches au cours du développement du cancer. Cela fait 20 ans qu’il effectue des recherches dans ce domaine. C’est ainsi qu’avec son équipe, il a été pionnier dans l’identification de l’origine cellulaire des cancers de la peau et du sein.

C’est la première fois qu’un prix aussi prestigieux est décerné à un chercheur travaillant en Europe. Le chercheur et professeur de l’ULB est déjà également trois fois lauréat d’une bourse du Conseil européen de la recherche (ERC). " Le prix ISSCR Momentum reconnaît les réalisations exceptionnelles d’un chercheur dont la recherche innovante a établi un domaine majeur de la recherche sur les cellules souches avec une trajectoire solide pour le succès futur " a souligné l’International Society for Stem Cell Research.

Le prix Momentum Award lui sera décerné lors de la réunion annuelle de l’ISSCR à Boston en juin 2023.