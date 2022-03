Le chèque mazout ne sera pas versé avant l’été : voici comment réduire votre facture d’énergie

D’après Yves Plomteux, architecte pour l’intercommunale IGRETEC (Intercommunale pour la gestion et la réalisation d’études techniques et économiques), il convient en premier lieu d’avoir recours à un audit énergétique pour améliorer au mieux les performances en la matière de son habitation. Chaque audit sera différent selon l’isolation au préalable ou encore la surface de votre habitation. L’expert déterminera dans quel ordre les travaux doivent être réalisés : "Nous vérifierons d’abord la conformité des installations électriques et de gaz, sauf si le logement est inhabité. Ensuite, nous vérifierons la toiture, puis les châssis et l’isolation des murs et/ou des sols", indique Jeremy Gevar, gérant de GnerJ Consulting. "Si la maison est bien isolée, nous pouvons procéder à la mise en place d’un système de ventilation. Cela permettra d’apporter de l’air neuf et d’évacuer l’humidité générée par les personnes qui se trouvent dans le bâtiment."

Selon Yves Plomteux, isoler une maison qui ne l’est pas du tout permet de réduire de 75% sa facture d’énergie. "Mais il est très important de demander plusieurs devis pour comparer les prix et se rendre compte de ce qui est proposé", avertit-il.

Notons que des primes peuvent être octroyées pour réaliser l’audit de votre habitation.

Enfin en matière d’investissement sur le long terme, on retrouve également l’installation de panneaux photovoltaïques. Précisons que la TVA pour les panneaux solaires photovoltaïques, les panneaux solaires thermiques, les chauffe-eaux solaires, les pompes à chaleur et pour la démolition de bâtiments passera à 6% au lieu de 21% dans toute la Belgique du 1er avril au 31 décembre 2023 pour les bâtiments d’habitation de moins de dix ans.