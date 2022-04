Le chèque "énergie" entre en vigueur cette semaine : 100€ seront déduits de votre facture d’électricité

Face à la montée des prix de l’énergie, le gouvernement avait promis plusieurs coups de pouce financiers pour alléger les factures des ménages : réduction de 21% à 6% de la TVA sur le gaz et l’électricité, tarif social étendu et chèque de 100€ sur la facture d’électricité. Cette dernière mesure rentre en vigueur dès cette semaine et avantage pour le consommateur : il n’y a aucune démarche à réaliser.

Tous les ménages belges verront ces 100 euros déduits directement de leur facture. Si vous payez par exemple un acompte de 150 euros, vous n’en payerez que 50.

Si votre acompte est en dessous des 100 euros, vous ne payerez rien le premier mois et le reste de ce chèque sera déduit le mois suivant.

À noter également : si vous avez un ordre permanent, le montant vous sera reversé.

Chèque automatique, mais peut-être pas pour tout de suite

La plupart des ménages devraient bénéficier de ce chèque avant le 31 juillet, patience donc.