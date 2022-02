"Le Chêne" : Un film dont l’acteur principal est un arbre…

Petits mammifères, oiseaux et insectes ne déméritent pourtant pas au cours des 01h20 de ce film, qui entend visiter tout l’écosystème d’un arbre bicentenaire (210 ans, 9 tonnes, 17 mètres de haut), et la multitude d’espèces animales et végétales qui en dépendent, de la chouette hulotte au geai en passant par l’écureuil.

Un long-métrage tout public et sans voix off, mais qui ne devait pas ressembler à un documentaire animalier. Un story-board décrivant les aventures des petits personnages a été dessiné, et suivi le plus possible : "C’est très écrit, et voulait vraiment raconter une histoire", explique à l’AFP son producteur et coréalisateur, Michel Seydoux.

Le spectateur suit le petit peuple de l’arbre sur quatre saisons, ses joies et ses grandes misères, en racontant "tout ce qui gravite autour du gland", ajoute-t-il.