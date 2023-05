Le chemin du Crabbegat remis à neuf

C’est l’un des tout derniers chemins creux de Bruxelles… La Commune et la Région se sont alliées pour débloquer près de 2 millions d’euros qui ont permis de rénover le chemin du Crabbegat. Ce chemin classé se situe près du parc du Wolvendael entre le Dieweg et le square des héros. Un sentier tout en pavé où Pierre Vandenbulcke s’est promené et qu’il nous fait découvrir. Et si vous ne connaissez pas le Crabbegat, vous pouvez voir à quoi ressemble ce petit sentier pavé bucolique dans une vidéo à voir sur notre page Facebook : RTBF INFO BRUXELLES.