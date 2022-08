Le chemin des sources : la randonnée itinérante de 165 km à Spa et ses environs

L’été n’est pas encore fini et vous êtes à la recherche d’une idée de randonnée ? Du côté de Spa et ses environs, une nouvelle randonnée existe depuis quelques mois. Son nom : le chemin des sources.

Avec ce beau temps, vous avez envie de combiner sport, détente et plaisir ? Dans la province de Liège, le chemin des Sources est une balade de 165 kilomètres prévue en neuf jours. Vous allez pouvoir découvrir des lieux emblématiques comme la cascade de Coo, les Hautes Fagnes ou encore le circuit de Spa-Francorchamps. Mais aussi pas mal de sources de la région.

"Le principe de la randonnée est une randonnée en boucle de 165 kilomètres qui a au total un dénivelé positif de pratiquement 4000 mètres. Et nous la proposons sous une forme de neuf étapes. Si vous avez envie de découper à votre guise le parcours, vous êtes libre. Les 165 kilomètres, nous les avons intitulés "Entre monts et rivières", parce que dans notre région, on balance entre de magnifiques vallées ou alors vous vous retrouvez sur les Hautes Fagnes où là, vous avez une vue exceptionnelle à 360 degrés sur le haut plateau fagnard mais également au-delà" nous explique Francis Willems, président de la Maison du tourisme Spa Hautes-Fagnes Ardenne.

Pour boucler le parcours, il faut marcher entre 15 et 23 kilomètres chaque jour et il faut bien s’équiper. Et puis, il faut aussi prévoir des logements. Mais encore une fois, tout a été prévu. Il y a des logements qui existent.

"Les communes de la Maison du tourisme possèdent énormément de logements. Vous allez sur le site de la Maison du tourisme et vous aurez différentes adresses qui vous permettront vous-même de prendre contact avec les hébergeurs. C’est aussi un appel du pied que je fais aujourd’hui à tous les hébergeurs de notre zone de pouvoir se manifester et de proposer leurs établissements, voire, comme cela se fait dans d’autres pays, de proposer le transport des bagages", continue d’expliquer Francis.

Vous êtes intéressés ? Rien de plus simple ! Rendez-vous sur le site internet de la Maison du tourisme Spa Hautes-Fagnes.