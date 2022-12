Le chemin de fer du Bocq va s’agrandir grâce à un subside de 1,3 million

Autre gros morceau : la création d’un nouveau tronçon, entre la gare de Bauche (ou un quai d’embarquement sera également construit) et celle Yvoir. "L’idée générale, c’est donc de mieux accueillir les voyageurs, mais aussi d’en accueillir plus. Actuellement, beaucoup de gens nous demandent si on peut rejoindre la ligne par les transports en commun, ce qui n’est pas le cas. Le but est d’avoir des jonctions avec la SNCB, notamment à Yvoir, ce qui permettra d’accueillir beaucoup plus de monde." Les travaux d’aménagement devraient débuter en 2023, avec la nouvelle jonction Bauche-Yvoir, et doivent prendre fin en 2026 au plus tard. "Ils n’impacteront pas la circulation actuelle", précise Jean-Pierre Désirant, qui rêve de pouvoir atteindre les 20.000 visiteurs par an, c’est-à-dire le double de la fréquentation actuelle.