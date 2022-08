Le chemin de fer des 3 vallées stoppe la vapeur à cause de la sécheresse

Le Chemin de fer à vapeur des Trois Vallées est une attraction touristique bien connue de la région de Couvin. Depuis 1973 on peut y emprunter d’anciens trains à vapeur sur 14 km de voies entre Mariembourg et Treignes. Mais voilà ! Avec la sécheresse les locomotives à vapeur ne sortent plus des hangars depuis le 9 juillet. "C’est inédit je pense que l’on arrête les locomotives vapeur", explique Guillaume Allard, responsable commercial aux chemins de fer à vapeur des 3 vallées. " Nous circulons au centre d’un parc Naturel. C’était une décision pour respecter la nature qui nous entoure mais surtout pour la sécurité de nos équipes et des voyageurs. "