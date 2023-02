Direction Manhattan, au cœur de la Grosse Pomme, ce bâtiment situé dans le quartier de Chelsea, construit en 1883, est à l’époque le plus haut de New York City, il héberge surtout des personnes pour de longs séjours et se nommera Chelsea Hotel.

L’hôtel devient une espèce de caverne où beaucoup laissent une trace de leur passage sur les murs. Andy Warhol et les membres de la Factory s’y retrouvaient régulièrement, la majorité des scènes de son film "The Chelsea Girls" viennent de là.