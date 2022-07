Et ensemble ça donne quoi ? Nos musiciens savent un peu cuisiner mais aiment surtout manger. Les voici tentant de réaliser une recette "à la Sang Hoon". "Comme dans notre musique on va essayer d'assembler des choses qui vont bien ensemble pour faire voyager les gens un instant". "L'art et la musique sont aussi des sources d'inspiration" confie Sang Hoon. C'est un artiste culinaire qui évolue sans cesse en renouvelant ses idées et ses créations. "Parfois les gens sont touchés par ma cuisine, sans que j'aie besoin de l'expliquer. Ils comprennent le message que je veux faire passer". Dans la musique c'est pareil, on écoute, on ressent, on comprend... !