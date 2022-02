Le Premier ministre Bennett a affirmé qu'il était "important, particulièrement en ces temps tumultueux, que depuis cette région, nous envoyions un message de bonne volonté, de coopération, d'unité contre des défis communs".

Ses conseillers et lui doivent rencontrer des membres de la communauté juive locale, des ministres, puis le Premier ministre et le roi Hamed ben Issa Al Khalifa.

"Bahreïn et Israël sont menacés depuis des années par les actions de l'Iran. Il y a une rébellion à Bahreïn qui est soutenue par l'Iran et du côté israélien, il y a le Hezbollah à la frontière nord (Liban) et le Hamas au sud (Gaza)", résume Dore Gold, directeur du Jerusalem Center for Public Affairs.