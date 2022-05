Le chef des soins intensifs de l’hôpital Saint-Luc licencié, une plainte pour harcèlement sexuel serait derrière le licenciement

Le licenciement du professeur Laterre implique qu’il ne pourra plus exercer non plus comme professeur à l’Université Catholique de Louvain-La-Neuve (UCL). "C’est très violent. En plus, je n’ai pas encore reçu les motivations", a commenté à La Capitale ce professionnel de la santé, indiquant que, selon lui, son éviction partirait d’une plainte anonyme.

"La crise Covid et mes positions ont beaucoup dérangé", a-t-il ajouté. En août 2020, il avait cosigné une carte blanche avec d’autres experts, dans laquelle il dénonçait des failles et appelait à "des mesures scientifiquement prouvées, efficaces, proportionnées, sans effets collatéraux néfastes et dans le respect de la démocratie".

Le professeur conteste les accusations portées contre lui et entend sauvegarder sa réputation. "Avec mon avocat, nous porterons plainte pour licenciement abusif. Les dégâts sont là pour ma famille et mes enfants", a-t-il dit.