Le chef de la milice d'extrême droite "Proud Boys" arrêté pour son rôle dans l'assaut du Capitole

Il avait été remis en liberté avec ordre de rester en dehors de Washington, ce qui explique son absence autour du Capitole le 6 janvier. Après avoir plaidé coupables des deux infractions, il a écopé d'une peine de cinq mois de prison.

Henry Tarrio est le second leader d'extrême droite rattrapé par la justice plus d'un an après ce coup de force qui a secoué la démocratie américaine.

Le fondateur et chef des "Oath Keepers", Stewart Rhodes, 56 ans, et dix autres membres de cette milice ont été arrêtés le 13 janvier et inculpés de "sédition", le chef d'inculpation le plus grave retenu à ce jour.

Au total, plus de 775 personnes ont été arrêtées depuis le 6 janvier.