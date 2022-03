Le chef de la diplomatie ukrainien confirme un entretien avec son homologue russe

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitro Koeleba, a confirmé qu'une entrevue avec son homologue russe Sergueï Lavrov est prévue. "Pour le moment la date du 10 mars est à l'agenda. S'il veut voler vers Antalya (Turquie), alors je viens aussi", a déclaré lundi soir le diplomate ukrainien dans un message vidéo.

Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu avait annoncé plus tôt en journée qu'une réunion trilatérale avec ses collègues russe et ukrainien aurait lieu à Antalya, au sud de son pays.

M. Koeleba assure que si M. Lavrov est prêt à discuter sérieusement, ils se parleront de diplomate à diplomate. "S'il compte répéter la propagande absurde de ces derniers temps, il entendra la vérité crue de ma part, telle qu'il la mérite".

Selon les Affaires étrangères russes, la réunion est prévue en marge du Forum sur la diplomatie qui a lieu à Antalya et réuni des décideurs, diplomates et experts de divers domaines.

La Turquie s'est déjà proposée comme médiatrice dans le conflit russo-ukrainien.

M.Koeleba assure en outre que son président Volodymyr Zelensky est prêt à s'entretenir directement avec le président russe Vladimir Poutine. "Notre président n'a peur de rien, pas non plus d'une rencontre directe avec M. Poutine. Si ce dernier n'est pas effrayé non plus, laissons-le se joindre à une réunion et discuter".