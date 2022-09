Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken rencontre son homologue chinois, avec la crise de Taïwan en toile de fond.

Les discussions de vendredi n’en doivent pas moins permettre de préparer une possible première rencontre entre Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping, probablement à Bali en novembre en marge d’un sommet du G20. M. Wang a précisé que les deux pays souhaitent faire en sorte que "la relation américano-chinoise fonctionne", sans confrontation, tout en notant que Washington joue sur plusieurs tableaux à la fois.

Le Congrès américain est un ardent soutien à Taïwan. Un projet de loi qui prévoit notamment une première aide militaire directe des États-Unis à Taïwan, a franchi récemment une étape clé au Sénat. M. Blinken a rencontré jeudi à New York ses homologues japonais et sud-coréen et doit, peu avant son entretien avec M. Wang, avoir des discussions dans le cadre du Quad, qui réunit l’Australie, l’Inde et le Japon.