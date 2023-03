Le chef de l’ONU "préoccupé" par la dissolution du parti d’Aung San Suu Kyi en Birmanie

Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres est "vivement préoccupé" par la dissolution du parti d’Aung San Suu Kyi par la junte birmane, et réclame à nouveau la libération de la lauréate du Prix Nobel de la paix.

"Le secrétaire général est vivement préoccupé par les informations faisant état de la dissolution par la Commission électorale nommée par l’armée birmane de 40 partis d’opposition, y compris la Ligue Nationale pour la démocratie (LND)" d’Aung San Suu Kyi, a déclaré Stéphane Dujarric dans un communiqué. "Toute tentative de saper les institutions et le processus démocratiques va encore aggraver la crise et retarder le retour à une Birmanie pleinement démocratique et inclusive", a-t-il ajouté.