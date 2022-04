Le chef de l'ONU a discuté des tensions à Jérusalem avec les leaders israélien et palestinien

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a discuté de la flambée actuelle des tensions autour des lieux saints de Jérusalem lors d'appels séparés samedi avec le Premier ministre israélien Naftali Bennett et le président palestinien Mahmoud Abbas.

Dans des déclarations publiées après les deux appels, l'ONU a indiqué qu'Antonio Guterres avait discuté des "efforts pour faire baisser les tensions, mettre fin aux provocations et aux mesures unilatérales, et rétablir le calme".

Plus de 200 personnes, pour la plupart des Palestiniens, ont été blessées au cours de la semaine dernière lors d'affrontements dans et autour du complexe d'Al-Aqsa, un lieu saint pour les musulmans et les juifs.