Le chef de chant, une profession de l’ombre indispensable au chanteur lyrique

Un pianiste savant

Le chef de chant est tout d’abord un pianiste, certains diront que c’est un pianiste pas assez brillant pour être concertiste, mais à tort. Ce sont différentes qualités de jeu qui sont développées, notamment le fait de pouvoir déchiffrer du répertoire à vue (dès la première lecture) et sans accroc, ainsi que de jouer l’orchestre au piano : cette technique s’appelle la réduction d’orchestre, et consiste à reconstituer, condenser et interpréter la partition de l’orchestre seulement avec son piano ! Et toujours en facilitant la tâche du chanteur, explique Jean-Paul Pruna :"Le but n’est pas de jouer toutes les notes assumées par l’orchestre mais d’aboutir à une réduction efficace : par exemple, si un motif de flûte, non retenu par l’éditeur, aide, selon moi, le chanteur à se repérer musicalement".

Pendant les répétitions au sein des maisons d’opéra, cet exercice de réduction d’orchestre peut durer plusieurs heures. Alexander Neef, le directeur de l’Opéra de Paris, insiste sur ce point : " Je pense que le public ne sait pas à quel point c’est difficile de recréer une partition d’orchestre en salle de répétition au piano tous les jours. C’est un vrai métier, c’est un don de pouvoir représenter l’orchestre en répétition pendant des semaines et de créer l’ambiance musicale de chaque production. " D’ailleurs, beaucoup de chefs d’orchestre ont commencé comme chefs de chant.

En fait, c’est un rapport différent à l’instrument, et à l’art aussi. Car le chef de chant est un pianiste curieux, amoureux de l’art vocal, de sa dimension littéraire, théâtrale, linguistique. La formation du conservatoire de Paris souligne l’aspect pluridisciplinaire de ce métier. Exercices de déchiffrage, apprentissage du répertoire depuis la période baroque jusqu’à la période contemporaine (également dans ses dimensions littéraires, historique et dramaturgique), et la connaissance des langues forment les trois piliers des études du chef de chant. Certains vont encore plus loin, comme le pianiste Nicolas Chesneau, qui a aussi étudié la direction d’orchestre et la technique vocale pour comprendre et aider le chanteur au mieux.