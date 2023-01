Le chef de cabinet de la Maison Blanche devrait quitter ses fonctions

Le chef de cabinet du président américain Joe Biden, Ron Klain, devrait bientôt quitter ses fonctions après deux années à ce poste très sensible et central à la Maison Blanche, affirment plusieurs médias américains samedi.

Selon le New York Times, Ron Klain "confie en privé à ses collègues depuis les élections de mi-mandat de novembre qu'après une période éreintante et ininterrompue aux côtés de Joe Biden, qui remonte à la campagne de 2020, il est prêt à passer à autre chose".

Le départ de ce collaborateur à l'un des postes les plus proches du président pourrait intervenir après le discours annuel sur l'état de l'Union de Joe Biden, prévu le 7 février.

Un moment charnière

Ron Klain quitterait ses fonctions à un moment charnière du mandat. Joe Biden, âgé de 80 ans, pourrait annoncer officiellement dans les semaines à venir qu'il se représente à la présidentielle de 2024, alors que son grand rival républicain Donald Trump, 76 ans, a déjà fait acte de candidature.

Après des élections de mi-mandat beaucoup moins catastrophiques que prévu pour les démocrates, qui ont gardé le contrôle du Sénat et perdu de justesse la majorité à la Chambre des représentants, Joe Biden s'est récemment retrouvé en difficulté à cause de l'affaire des documents confidentiels de sa vice-présidence retrouvés dans un bureau et à son domicile privé, alors qu'ils auraient dû être remis aux Archives nationales.