Le chef-d’œuvre Délivrance fête ses 50 ans

"Délivrance" doit être (re)vu pour sa star… Burt Reynolds (le Lewis du film) ! Enfin, à cette époque, Burt n’est pas encore une star. Sa carrière débute en 1961 avec les films "Angel Baby" et "L’espionne des Ardennes". Un début de carrière où on le voit encore dans des séries télé comme "Gunsmoke" et quelques westerns spaghettis comme "Navajo Joe" ou "Les 100 fusils". Arrive alors "Délivrance" qui lance véritablement l’acteur au charisme imposant… et sans moustache (elle arrivera après) ! Suivent des films comme "Cours après moi shérif", "L’équipée du Cannonball", "Gator" (qu’il réalise), "Haut les flingues" (avec Clint Eastwood) ou "Stick" (inspiré de l’œuvre du grand Elmore Leonard, l’un des écrivains américains les plus adaptés au cinéma). Une carrière qui aurait encore pu être davantage magnifique… ou différente si Burt Reynolds avait accepté les rôles de James Bond (bon ok après Sean Connery), Han Solo (de la saga "Star Wars") ou Edward Lewis (mais oui, c’est lui qui tombe amoureux de Vivian dans… "Pretty woman") !