Le chef d’orchestre Michail Jurowski est décédé à l’âge de 76 ans

Le chef d’orchestre russo-allemand Michail Jurowski est décédé le 19 mars dernier à l’âge de 76 ans. Fils du compositeur Vladimir Jurowski et père de trois musiciens, il a côtoyé de nombreuses personnalités du monde de la musique, telles que David Oistrakh, Mstislav Rostropovitch, Leonid Kogan, et surtout Dmitri Chostakovich, avec qui il a eu la chance de jouer quelques duos pendant son enfance. Il deviendra d’ailleurs l’un des principaux interprètes du compositeur russe.

Né à Moscou en 1945, Jurowski est formé au Conservatoire Tchaïkovski puis travaillera au Théâtre Bolchoï et au Théâtre Staniskvski. Il est nommé à 24 ans en tant que chef invité permanent du Komische Oper Berlin, ville où il s’établira définitivement en 1990. Parmi ses engagements principaux, il a été le directeur musical et le chef principal de la Nordwestdeutsche Philharmonie de 1992 à 1998 et directeur principal de l’Orchestre symphonique de la WDR de Cologne, de 2006 à 2008.

Jurowski remporte à deux reprises le prix allemand de la critique du disque, en 1992 et 1996. En 2001, il est nommé aux Grammy Awards pour trois productions de musique orchestrale de Rimski-Korsakov, avec l’orchestre de la RSB.

Il devait diriger la Septième Symphonie de Chostakovitch avec le Brussels Philharmonic le week-end dernier dans le cadre du Klarafestival mais avait annulé sa venue pour raisons de santé.