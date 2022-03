Le chef d’orchestre Ivan Velikanov suspendu en Russie pour avoir joué l’Hymne à la joie

Tout commence le 24 février dernier, premier jour d’invasion de l’Ukraine par les troupes russes. Comme l’explique le chef d’orchestre à France Musique, l’ambiance dans la salle d’opéra était pesante. "J’ai senti que le public, les musiciens, les chanteurs, tout le monde était sous le choc", a expliqué Ivan Velikanov à France Musique. La représentation se déroule dans un silence de plomb et entre deux actes, Ivan Valikanov décide de s’installer au clavecin et de jouer l’hymne à la joie de Beethoven. Un petit geste qui passe totalement inaperçu. C’est pourquoi, le lendemain, le chef d’orchestre russe décide d’adresser un message fort au public.

Avant de commencer la représentation des Noces, Ivan Valikanov s’adresse au public et ose déclarer que les artistes sont contre la guerre. A la suite de son discours, il dirige L’hymne à la joie reprise par les musiciens de l’orchestre. Un message de paix que le chef d’orchestre assume pleinement mais qui n’a pas été unanimement bien reçu par le public, comme Valikanov l’a expliqué à la Deutsche Welle : "les gens ont applaudi, quelqu’un a crié “bravo”. Plus tard, cependant, on m’a dit que certaines dames âgées étaient furieuses." Et quant au choix de l’œuvre interprétée, l’Hymne à la joie de Beethoven, issu de la neuvième symphonie du compositeur, Ivan Valikanov avoue ne pas avoir pensé au fait qu’il s’agissait de l’hymne de l’Union européenne. Pour lui, Beethoven et son hymne à la joie sont "la meilleure musique pour transmettre la notion de paix."

"Je me sentais juste comme une personne qui doit dire la vérité, une vérité évidente à laquelle on ne peut pas s’opposer. Si j’avais su que cela serait perçu comme une action politique, j’aurais peut-être choisi une forme différente. Peut-être l’ai-je aussi fait parce que j’ai senti une humeur lourde et déprimée dans le public la nuit précédente, avec nous jouant du Mozart joyeux et entraînant tandis que des bombes et des roquettes sifflaient dans l’air – peu importe qui les avait tirées."

Ivan Valikanov, à la Deutsche Welle