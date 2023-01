Le chef d'orchestre belge René Jacobs réinterprète deux grands opéras de Mozart avec des instruments anciens

Le chef René Jacobs a enregistré deux opéras de Mozart, L’enlèvement au Sérail et La Flûte enchantée avec l’Akademie für Alte Musik Berlin. Un album déjà considéré comme iconique : explications.

René Jacobs est un contreténor belge, devenu ensuite chef d’orchestre. Il est considéré comme l'un des maîtres de l’interprétation de la musique ancienne. Un mouvement qui a le vent en poupe dans les années 60. On veut se rapprocher du son de l’époque. On utilise alors les instruments anciens qui sont constitués de matériaux différents, au timbre singulier, diffusant un son plus court et plus léger que nos instruments modernes. Résultat : les interprétations de la musique ancienne sur instruments d’époque, sont alors plus enlevées, plus rapides, plus dynamiques.