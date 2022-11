Le chebula, un ingrédient encore méconnu aux pouvoirs anti-âge puissants.

C'est sous l'appellation myrobolan chébule ou myrobolan indien, fruit du terminalia chebula ou haritaki, que cet ingrédient est le plus connu par les fins connaisseurs, notamment par les adeptes de l'ayurveda, médecine traditionnelle indienne ancestrale. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'aurez pas tous ces noms à retenir car aux Etats-Unis, où il commence à se faire une place de choix dans le secteur cosmétique, vous le trouverez plus simplement sous le nom "chebula" dans des crèmes, sérums et autres soins pour le visage.

Connu depuis des millénaires et utilisé dans la médecine ayurvédique, le chebula est même considéré comme un ingrédient miracle dans certains pays et régions, dont l'Inde et le Tibet, du fait de ses innombrables bienfaits. Anti-inflammatoire, détoxifiant, régénérant, il est encore plus réputé pour soulager les troubles digestifs et améliorerait même la mémoire, la santé du foie et la résistance. Une sorte d'ingrédient multifonctions, en quelque sorte. Et c'est peu de le dire puisqu'il serait également bénéfique pour la peau.