Le chebula, l'ingrédient anti-âge naturel qui monte.

Connu depuis des millénaires et utilisé dans la médecine ayurvédique, le chebula est même considéré comme un ingrédient miracle dans certains pays et régions, dont l'Inde et le Tibet, du fait de ses innombrables bienfaits. Anti-inflammatoire, détoxifiant, régénérant, il est encore plus réputé pour soulager les troubles digestifs et améliorerait même la mémoire, la santé du foie et la résistance.

Une sorte d'ingrédient multifonctions puisqu'il serait également bénéfique pour la peau. L’Ayurveda lui prête des vertus anti-inflammatoires qui sont aussi bénéfiques pour l'organisme que pour les problèmes cutanés. Mais ce n'est pas tout.

Riche en antioxydants, le fruit du chebula serait un allié de taille pour lutter contre le vieillissement cutané.

Un pouvoir qui hisse l'ingrédient au rang de concurrent sérieux à la vitamine C, elle aussi connue pour son pouvoir antioxydant, qui s'impose depuis plusieurs années comme un incontournable en cosmétique.